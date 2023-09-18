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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حي غرب الإسكندرية: صدر قرار بإخلاء العقار المائل ولم ينفذ

عقار الاسكندرية المائل
عقار الاسكندرية المائل

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية إن العقار المائل بالإسكندرية صدر له قرار بالازالة منذ ٢٠٠٨ لأنه مبني بدون ترخيص، وأن المنطقة التي يوجد بها هذا العقار منطقة قديمة ومعظم مبانيها آيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هذا العقار عمره اكثر من ١٠٠ عام.

وصرحت شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “سي بي سي” تقديم الإعلامي عمرو خليل أن هذا العقار يقع بجوار عقار اخر صدر له قرار إزالة من قبل عام ٢٠١٦ ولم يتم تنفيذ القرار ولم يتم إخلاء السكان ما أدي إلى انهيار العقار، كما ادي لميل العقار بجانبه  والذي يتم إزالته حاليا.


وأضافت: أن العقار الذي صدر له قرار هدم هو عقار قديم، ولكن تم عمل تجديد قرار لصاحب العقار ولا يوجد ما يجبر صاحب العقار على هدمه.

واستطردت: تم تنفيذ قرار بإخلاء العقار وتم عمل تجديد قرار لصاحب العقار نفسه وسرعة تجديد العقار عن طريق قسم الشرطة ولكن أصحاب العقار رفضوا الخروج من العقار.

العقار المائل انهيار العقار صاحب العقار إخلاء العقار الاسكندرية

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