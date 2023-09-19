الفيلم المصري قهوة فريال يشارك في الدورة الرابعة لمهرجان كردادة الإفريقي بالجزائر

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان كردادة الإفريقي للفيلم القصير والوثائقي، اختيار الفيلم المصري القصير "قهوة فريال" للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، المقرر إقامته بمدينة بوسعادة في الجزائر، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

وينافس فيلم "قهوة فريال" ضمن 35 فيلما على جوائز الدورة الرابعة.

واختارت تلك الأفلام، لجنة دولية، مكونة من: رمضان المزداوي من ليبيا رئيسًا، والأعضاء إيمان فارس من العراق، وأسماء إبراهيم من مصر، وزهرة البودي من سوريا، ورجاء كميشة من تونس، وعبد الوهاب بسيسة من الجزائر.

وقد حظي الفيلم خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، وفاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم مركز ثانٍ في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثانية من مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة الذي أُقيم بمدينة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

كما حصل على جائزة لجنة التحكيم من المهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون، وحصل أيضا على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته العام الماضي.

وحصلت بطلة الفيلم الفنانة هبة عبد الغني على جائزة لجنة التحكيم عن دورها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وتدور فكرة الفيلم حول شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره، يعمل عازفا موسيقيا بإحدى الفرق الموسيقية، يهرب من صخب المدينة التي يعيش فيها، إلى منطقة سكنية قديمة، ويحدث لقاء عابر بينه وبين إحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

الفيلم تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة هبة عبد الغني، وأحمد مصطفى، وأكمل المعداوي.