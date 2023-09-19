زلزال بقوة 2.3 ريختر يضرب جزيرة كريت

سجلت جزيرة كريت منذ قليل هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، بأن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 179 كيلومترا غرب إيراكليو جنوب اليونان.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على مسافة 52 كيلومترا شمال غرب مدينة كيساموس الواقعة غرب الجزيرة.

وشهد البحر المتوسط هزة أرضية، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة كريت اليونانية بعمق 14 كيلومترا، وعلى مسافة 94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.