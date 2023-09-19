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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تنظم قافلة بيطرية لمعهد التناسليات لفحص وعلاج الحيوانات لصغار المربين

صدى البلد

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء القافلة البيطرية المجانية التابعة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير والدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبدأ تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة شمال سيناء  لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة شمال سيناء   في الفترة من 19 سبتمبر الي 21  سبتمبر.
 
قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذة  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة شمال سيناء  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية.


واضاف فاضل ان هذة القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة شمال سيناء،  وأكد ان هذه القافلة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وتقدم من خلالها عن  طريق العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات البيطرية الي التجمعات الحيوانية لدي أهالي شمال سيناء.

واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب مراكز وقري مدينة العريش والشيخ زويد وقري بئر العبد   واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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