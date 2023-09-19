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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ش.م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

وبدأت القضية رقم 220 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

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توصلت  تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي بقيام المتهم" ش.م ا" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية يناول عينه منها إلى أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه والحافظة بيده .

وبتفتيش الحافظة تبين أنها تحوي بداخلها علي عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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