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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن دون إصابات

صدى البلد

اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الخاص بمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي، بالسور الخرساني، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتم إزالة آثار الحادث، ووضع كمية من الرمال على بقعة زيت بمكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

محور صفط اللبن بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة حادث مروري صفط اللبن

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