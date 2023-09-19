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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشرف صبحي: ترحيب كبير بإنشاء اتحاد للشباب العربي بعد طرح الرئيس السيسي لفكرته

اجتماع مجلس وزراء
اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،  أن الاجتماع الاستثنائي والطارئ الذي تم عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وعبر تقنية الاتصال المرئي ناقش موضوعين مهمين أولهما الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والثاني انشاء اتحاد الشباب العربي.

وأضاف صبحي في تصريحات له عقب انتهاء أعمال الدورة الاستثنائية 70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وأعمال الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزراء الشباب والرياضة العرب تم الاتفاق على إطلاق عام 2023 عام للشباب العربي وتم اطلاقه بنجاح، بالإضافة الاستدامة في عاصمة الشباب العربي وتم الاحتفاء به في لبنان، بالإضافة إلى وجود استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن.

وأوضح  أنه تم الإعداد لفكرة وجود استراتيجية عربية موحدة للشباب والسلام والأمن من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة مصر، والدكتور محمد النابلسي رئيس لجنة الشباب بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتم تقديم دراسة كاملة لتلك الاستراتيجية وتم ارفاقها للجنة الخبراء في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورفعها لإقرارها في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

وأشار إلى أنه كان من ضمن الرؤى التي طرحت خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء الشباب والرياضة العرب وجود كيان موحد للشباب العربي وهو اتحاد الشباب العربي، لافتا أن المكتب التنفيذي رحب بفكرة إنشاء الاتحاد بعد مناقشته في اجتماع المكتب وكذلك مناقشته في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العربي.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، أنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أعلن الجميع على تضامنهم وبالغ تعازيهم لما شهدته دولة ليبيا في ازمة العاصفة، وكذلك مع دولة المغرب لما شهدته بسبب حادثة الزلزال.
 

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