طارق شكري: القرارات الاقتصادية للرئيس دليل قوة الدولة في مواجهة التحديات

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف تاريخية، قائلا: “أحدثت ردود أفعال هائلة في الشارع المصري، والجميع سعداء بها لأنها طالت مختلف الفئات والشرائح”.

وأضاف شكري، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أنها قرارات تعكس شعور الرئيس السيسي، بنبض الشارع ودعم المواطن والعمل على رفع مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن كاهله، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأشاد وكيل إسكان البرلمان بالعديد من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، ومنها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي والحكومة تعمل بجهد شديد في ظروف استثنائية، تحقق فيها القدر الأكبر من التوازن والنجاحات، والشعب المصري على قلب رجل واحد ومتقبلين هذه التحسينات بشكل جيد جدًا ويشكرون الرئيس على قراراته.

وشدد المهندس طارق شكري، على أن القرارات التاريخية للرئيس السيسي في بني سويف، رد قوي وحاسم من القيادة السياسية بقوة الدولة والتدخل للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.