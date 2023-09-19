خزينة الأهلي تنتظر ملايين الكاف.. تعرف على جوائز الدوري الإفريقي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، انطلاق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني 20 أكتوبر المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر في مباراة الإياب في القاهرة.

ويلتقي الفائز من مباراتي الأهلي وسيمبا، مع المتأهل من صن داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي.

وضمن الأهلي الحصول على 900 ألف دولار بمجرد المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه، وفي الحال التتويج سيرتفع المبلغ إلى 4 ملايين دولار (123 مليون جنيه مصري).

وتقام البطولة بمشاركة أندية الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري.

جوائز بطولة الدوري الإفريقي

تحصل الفرق المشاركة في دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي على مبلغ ٩٠٠ ألف دولار.

- تحصل الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي على مبلغ مليون و٧٠٠ ألف دولار.

- يحصل الفريق صاحب المركز الثاني على مبلغ ٢ مليون و٨٠٠ ألف دولار.

- يحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ ٤ ملايين دولار.