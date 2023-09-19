تحذير عاجل من دواء كحة شهير يستخدمه الأطفال والبالغون| تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن دواء سعال مغشوش حيث حذرت هيئة الدواء المصرية من دواء للكحة منتشر بالأسواق في عبوات مغشوشة وهو "BRONCHICUM ELIXIR" وقالت إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: CEG077 - CEG053، من إنتاج شركة سانوفي.



وسرعان ما طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من هذا الدواء محذرة من أضراره.



والحقيقه أنه من وقت لآخر عادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية، من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات لظبط تلك الأدوية.

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