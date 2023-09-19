اعتماد 13 مسجدًا بالإسكندرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، اعتماد 13 مسجدا بالاسكندرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ).

وتتضمن المساجد هم الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي ومسجد المعمورة الشاطئ، والشهيد علاء الدين السماديسى، في منطقة حجر النواتية، ومسجد الرحمن بكومباوند أنطونيادس، ومسجد القائد إبراهيم التاريخي وسط الإسكندرية، ومسجد منار الاسلام تابع لإدارة أوقاف الجمرك بمنطقة الانفوشي، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة تابع لإدارة محرم بك، ومسجد الحق المبين في منطقة بشاير الخير، التابع لإدارة أوقاف غرب.

كما تتضمن المسجد الكبير في منطقة ابيس التابع لادارة أوقاف محرم بك، والشهيد اللواء عبدالقادر بالعوايد التابع لادارة اوقاف محرم بك، واللطيف الستار ببرج العرب، والسلام بالعامرية، وبدر بمنطقة بشاير الخير التابع لادارة غرب، والأنصار بالعامرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على أن شهادة الاعتماد تهتم بكل ما يتصل بالمسجد من حيث الشكل المعماري والصيانة الدورية والأداء والنشاط الدعوي، ويتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد كل ثلاثة سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها في تميزها.

وأضاف عبد الرازق أن وزارة الأوقاف، صنفت المساجد إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج" فالفئة أ هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89%، والفئة ج من 75% إلى 80%.

وقد جرى اختيار المساجد المعتمدة من القائمة المرسلة من جانب المديرية، بعد معاينة ميدانية من الفريق المركزي المرسل من الوزارة للمراجعة على الطبيعة للمساجد المرشحة للحصول على الشهادة.

بسيو/