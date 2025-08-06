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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي

طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي
طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي
أسماء عبد الحفيظ

يعد الملبن الحبل الأبيض من أشهر حلويات المولد النبوي، وهو الحلوى التي يعشقها الأطفال والكبار على حد سواء.

ويتميز هذا النوع بلونه الأبيض النقي وقوامه المطاطي الذي يمكن تشكيله إلى خيوط أو حبال طويلة، مما يجعله رمزًا للبهجة والفرح في الأسواق والمنازل أثناء الاحتفال بالمولد.

وتقدم الشيف فاطمة حسن طريقة عمل ملبن الحبل مع قرب إقتراب بالأحتفال بالمولد النبوي الشريف.

المكونات الأساسية لعمل ملبن الحبل 

طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي
  • 3 كوب سكر
  • 1 كوب ماء
  • 1/2 كوب جلوكوز أو عسل أبيض
  • 1/2 كوب نشا ذرة
  • 1/2 ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا
  • مكسرات مطحونة اختياري للفستق أو اللوز
طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي

طريقة عمل ملبن حبل 

  • ضعي السكر مع الماء والجلوكوز في قدر على نار متوسطة، مع التحريك حتى يذوب السكر بالكامل. ثم يُترك المزيج يغلي حتى يصبح كثيفًا مثل الشربات.
  •  يُذاب النشا في قليل من الماء البارد لتجنب التكتل، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الشراب مع التحريك المستمر حتى يثخن ويصبح جاهزًا للسحب.
  •  بعد رفع القدر عن النار، يُضاف ماء الورد أو الفانيليا، للحصول على طعم مميز ورائحة عطرة.
  •  يُترك الخليط ليبرد قليلًا على سطح نظيف مرشوش بالنشا، ثم يُسحب باليد أو ملعقة كبيرة لتشكيل خيوط طويلة ومرنة. تكرار السحب يعطي الملبن قوامه المطاطي المميز.
  •  بعد السحب، يمكن لف الحبال على نفسها أو قصها حسب الرغبة، كما يمكن رش المكسرات المطحونة إذا رغبتِ في إضافة لمسة جمالية وطعم إضافي.

نصائح للحفاظ على الملبن الأبيض

طريقة عمل ملبن حبل .. الحلوى التقليدية لمولد النبي
  • يجب عدم زيادة حرارة الشراب لتجنب تغير اللون إلى الأصفر.
  • رش النشا على السطح يمنع الالتصاق ويسهل عملية السحب.
  • يُحفظ الملبن في علبة محكمة بعيدًا عن الرطوبة للحفاظ على طراوته وقوامه المرن.
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