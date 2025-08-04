قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس البلوجر شاكر محظور 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة إيطالية.. بأسهل الخطوات

سلطة إيطالية
سلطة إيطالية
هاجر هانئ

سلطة إيطالية من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتجديد سفرتك بدلا من تناول السلاطات التقليدية و المعتادة التي تشعر بالملل عند تناولها.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل سلطة إيطالية فيما يلي.

مقادير سلطة إيطالية


● 1 حبة كابوتشة

● 1 كوب طماطم شيرى أنصاف

● 1 كوب خيار مكعبات

● بصل أحمر جوليان

● كور جبنة موتزاريلا

● 1 كوب سلامى شرائح

● 1 كوب جبنة فيتا

● حمص

● مكعبات خيار مخلل

للدريسنج
● ½ كوب زيت زيتون
● ¼ كوب خل عنب أحمر
● 1 فص ثوم مفروم
● ½ معلقة صغيرة أوريجانو مجفف
● معلقة صغيرة مسطردة
● ملح
● فلفل


طريقة تحضير سلطة إيطالية


فى بولة يوضع زيت زيتون , أوريجانو , ملح , فلفل , ثوم مفروم , مسطردة , خل عنب أحمر و تقلب المكونات , بصل أحمر جوليان , طماطم شيرى أنصاف , حمص , خيار , خيار مخلل وتقلب المكونات
توضع السلطة فى طبق التقديم و على الوجه شرائح سلامي مع كور جبنة موتزاريلا ثم تقدم السلطة.

سلطة إيطالية مقادير سلطة إيطالية طريقة تحضير سلطة إيطالية الشيف أميرة شنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الرخ

أستاذ بالأزهر: الاستقرار دعامة شرعية وضرورة لبقاء الأوطان

الإفتاء

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء

أمين الفتوى: خدمة الابن لأخواته البنات بعد وفاة الأم من أبواب البر

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد