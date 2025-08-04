طريقة عمل سلطة إيطالية.. بأسهل الخطوات

سلطة إيطالية من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتجديد سفرتك بدلا من تناول السلاطات التقليدية و المعتادة التي تشعر بالملل عند تناولها.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل سلطة إيطالية فيما يلي.

مقادير سلطة إيطالية



● 1 حبة كابوتشة

● 1 كوب طماطم شيرى أنصاف

● 1 كوب خيار مكعبات

● بصل أحمر جوليان

● كور جبنة موتزاريلا

● 1 كوب سلامى شرائح

● 1 كوب جبنة فيتا

● حمص

● مكعبات خيار مخلل

للدريسنج

● ½ كوب زيت زيتون

● ¼ كوب خل عنب أحمر

● 1 فص ثوم مفروم

● ½ معلقة صغيرة أوريجانو مجفف

● معلقة صغيرة مسطردة

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير سلطة إيطالية



فى بولة يوضع زيت زيتون , أوريجانو , ملح , فلفل , ثوم مفروم , مسطردة , خل عنب أحمر و تقلب المكونات , بصل أحمر جوليان , طماطم شيرى أنصاف , حمص , خيار , خيار مخلل وتقلب المكونات

توضع السلطة فى طبق التقديم و على الوجه شرائح سلامي مع كور جبنة موتزاريلا ثم تقدم السلطة.