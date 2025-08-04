طريقة عمل سلطة إيطالية.. بأسهل الخطوات

سلطة إيطالية من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتجديد سفرتك بدلا من تناول السلاطات التقليدية و المعتادة التي تشعر بالملل عند تناولها.
قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل سلطة إيطالية فيما يلي.
مقادير سلطة إيطالية
● 1 حبة كابوتشة
● 1 كوب طماطم شيرى أنصاف
● 1 كوب خيار مكعبات
● بصل أحمر جوليان
● كور جبنة موتزاريلا
● 1 كوب سلامى شرائح
● 1 كوب جبنة فيتا
● حمص
● مكعبات خيار مخلل
للدريسنج
● ½ كوب زيت زيتون
● ¼ كوب خل عنب أحمر
● 1 فص ثوم مفروم
● ½ معلقة صغيرة أوريجانو مجفف
● معلقة صغيرة مسطردة
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير سلطة إيطالية
فى بولة يوضع زيت زيتون , أوريجانو , ملح , فلفل , ثوم مفروم , مسطردة , خل عنب أحمر و تقلب المكونات , بصل أحمر جوليان , طماطم شيرى أنصاف , حمص , خيار , خيار مخلل وتقلب المكونات
توضع السلطة فى طبق التقديم و على الوجه شرائح سلامي مع كور جبنة موتزاريلا ثم تقدم السلطة.