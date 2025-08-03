اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل بسبوسة بالسوداني

بسبوسة بالسوداني من الحلويات الشهية والاقتصادية التي يمكنك إعدادها في المنزل، وتقديمها لضيوفك أو لأفراد أسرتك، بمذاق شهي وغير تقليدي.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بسبوسة بالسوداني، كما يلي…

مقادير بسبوسة بالسوداني



● 2 كوب سميد

● ½ كوب دقيق

● ½ كوب سمنة

● ½ كوب سكر

● كوب زبادي

● ½ كوب ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● فول سوداني محمص

● قشطة بلدي للوجه

للشربات:

● 2 كوب سكر

● 2 كوب ماء

● عصير ليمونة

طريقة تحضير بسبوسة بالسوداني

يخلط السميد والدقيق والسمنة والسكر والزبادي والبيكنج بودر

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة

يضاف الفول السوداني على الوجه

تساوي سطح البسبوسة في الصينية

توضع فى الفرن حتى تمام النضج



عمل الشربات:

يخلط السكر والماء في إناء على النار

يترك الخليط على النار ليغلى

يضاف عصير الليمون

تسقى البسبوسة وهي ساخنة بالشربات الساخن

تقطع وتقدم بعد أن تهدأ مع قطع القشطة