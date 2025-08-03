أطعمة بسيطة تحميك من سرطان الأمعاء.. الأسماك والخضروات الأبرز

يُعدّ سرطان المعدة من أخطر أنواع السرطانات، إذ يتطوّر عادة في بطانة المعدة، وتحديدًا في الخلايا المسؤولة عن إنتاج المخاط، ويُصنّف كخامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

ويعد النظام الغذائي أحد أبرز العوامل المؤثرة في الحماية من هذا المرض، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلى ميرور.

أهم النصائح التي تساعدك على تقليل احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء:

1- لا تبتعد عن الكربوهيدرات:

يمكن أن تكون الكربوهيدرات غير محببة عند محاولة إنقاص الوزن، ولكن الخبراء يعتقدون أن الألياف يمكن أن تساعد في تسريع تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

ومن الأفضل التمسك بأصناف الحبوب الكاملة مثل، الخبز الأسمر والأرز والمعكرونة، حيث تمتلك هذه الأطعمة خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد أمعاءك على البقاء بصحة جيدة.

2- تناول الخضروات والفواكه:

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من فيتامين C، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لذا قم بتخزين البرتقال والحمضيات الأخرى، بالإضافة إلى تناول الفلفل والتوت والكيوي.

3- الحد من اللحوم المصنعة:

تقول منظمة Beating Bowel Cancer الخيرية إن هناك علاقة قوية بين سرطان الأمعاء واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء المعالجة. وتوصي المنظمة بتناول أقل من 500 جرام من اللحم الأحمر في الأسبوع.

4- تناول الكثير من الأسماك:

يوجد بديل هام للّحوم وهو السمك، خاصة الأنواع الزيتية مثل السلمون والسردين.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 في كلية King’s بالعاصمة البريطانية لندن، أن تناول كمية قليلة من الأسماك الزيتية في اليوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل كبير.

ويعتقد أن السبب في ذلك هو أن هذه الأنواع من الأسماك غنية بأوميغا 3، ولها الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات.

5- فكر في معدل استهلاك الكحول:

إن الحد من شرب الكحول يعد وسيلة بسيطة للمساعدة في منع الإصابة بسرطان الأمعاء.