في عالم يسعى فيه الكثيرون لبناء علاقات عاطفية مستقرة وطويلة الأمد، تكشف التوقعات الفلكية أن بعض الأبراج تميل إلى فقدان الحماس بسرعة عند مواجهة أول تحديات الحب أو لحظات الإحباط العاطفي.

5 أبراج تفقد شغفها بسرعة في الحب وتفضل الانسحاب على المواجهة

بينما يؤمن البعض بأن الصبر والمثابرة هما مفتاح استمرار العلاقة، يفضل آخرون الانسحاب بهدوء بدل الانخراط في صراعات عاطفية مرهقة.

5 أبراج تفقد شغفها بسرعة في الحب وتفضل الانسحاب على المواجهة

وفقًا لتقرير نشره موقع «Times of India»، هناك خمسة أبراج تُعرف بأنها الأكثر عرضة لفقدان الشغف العاطفي مبكرًا، ما يجعلها تميل إلى إنهاء العلاقة بدلاً من محاولة إصلاحها:

السرطان

رغم عاطفتهم العميقة وولائهم، قد يدفع الحساسية المفرطة لمواليد السرطان إلى الانسحاب سريعًا إذا شعروا بعدم تقدير مشاعرهم أو تهديدها. يميلون إلى الانغلاق على أنفسهم عند الشعور بعدم الأمان.

5 أبراج تفقد شغفها بسرعة في الحب وتفضل الانسحاب على المواجهة

الحوت

الحوت عاشق للحياة الحالمة، لكن أي اختلاف بين توقعاته والواقع قد يجعله ينسحب، يبحثون عن السلام الداخلي، وعندما يشعرون بأن العلاقة تستنزف طاقتهم، يفضلون المغادرة على المواجهة.

5 أبراج تفقد شغفها بسرعة في الحب وتفضل الانسحاب على المواجهة

الميزان

مواليد الميزان يسعون دائمًا للتوازن والهدوء، ويزعجهم أي خلل في العلاقة. لذلك، عند ظهور التوتر أو الخلافات، يختارون الابتعاد بدل الانخراط في صراعات قد تفسد راحتهم النفسية.

الجوزاء

الجوزاء محب للتجديد والتنوع، وإذا لم يجد في العلاقة ما يبقي اهتمامه متقدًا، يفقد الشغف بسرعة ويستمر في حياته دون تردد.

القوس

القوس يعشق الحرية والانطلاق، ويرى أن أي علاقة تحد من حريته أو تفرض عليه قيودًا تشكل عبئًا، فيقرر الانسحاب بمجرد شعوره بالانقاص من حريته أو عدم الراحة.

رغم هذه السمات الفلكية، لا يعني ذلك أن جميع الأشخاص من هذه الأبراج يتصرفون بنفس الطريقة، فالتجارب الشخصية، التربية، والبيئة تلعب دورًا كبيرًا في طبيعة التعامل مع الحب، لكن هذه المؤشرات تساعد على فهم أنماط سلوكية شائعة في العلاقات العاطفية.