موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

يفتتح منتخب مصر منافساته في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما بمواجهة كوريا الجنوبية حيث تستضيف المحروسة البطولة خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.



وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بدلًا من إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً ، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

أعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت19 عاما ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بدءا من اليوم علي 3 صالات تحت شعار "مصر تستقبل العالم ".

وضمت القائمة كلا من ، يوسف عبد الهادي و عمر فتحي و عبد المالك محمود و محمد عدلان و يوسف عمرو و سيف جلال و مريم حمدي و عمر بركة و حازم الصباغ و زياد عواد و عبد الرحمن رشاد و أحمد حلمي و عادل أحمد و يحيي الكردي و حسين محمد و محمد اسماعيل و علي مدبولي و يوسف عبدالغني و حمزة وليد تحت قيادة المدير الفني الاسباني فرناندو باربيتو .