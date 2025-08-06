اليوم.. الحكومة تبدأ خفض أسعار 15 سلعة أساسية بنحو 18%

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر” مبادرة حكومية جديدة، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من أمس، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تنفيذ مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهود الدولة لكبح جماح التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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وأوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، أبرزها:

اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات بدلًا من 320.

السكر: 28 جنيهًا بدلًا من 30.

اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا بدلًا من 220.

الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا بدلًا من 110.

زيت الذرة (1 لتر): 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5.

الأرز: 28.5 جنيهًا بدلًا من 30.

المكرونة (1 كيلو): 23.5 جنيهًا بدلًا من 25.

إلى جانب تخفيضات في أسعار الزيت، السمن، الشاي، الصلصة، وغيرها.

كما شملت المبادرة تخفيضًا بنسبة 5% على بعض السلع الأخرى مثل المنظفات، المخبوزات، العصائر، ومنتجات العناية الشخصية.

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وزيادة المعروض، دون المساس بجودة المنتجات.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن الأسر المصرية، وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، مع التوسع في المبادرة مستقبلًا لتشمل المزيد من السلع.