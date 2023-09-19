عروض بالجملة.. وكيل أوسوريو يكشف حقيقة اقترابه من الدوري السعودي

أكد محمد حبشي، وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المدرب تأتي له عدد كبير من العروض؛ من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية.

وقال “حبشي”، فى تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، "كل ما قيل بشأن تصريحاته أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى الرحيل إلي الدوري السعودي، تم تفسيره خطأ ، لأن المدرب ليس له أى نية للرحيل الوقت الحالي عن الزمالك".

وأضاف وكيل الكولومبي “أوسوريو”، "أنه تلقى عددا من العروض خلال الفترة الماضية، والمدرب رفض الرحيل عن الزمالك رغم وصول أكثر من عرض بأرقام مادية كبيرة".

وتابع “أوسوريو يعلم الآن الوضع داخل نادي الزمالك، ولكنه مستمر، ولو كان يرغب في الرحيل كان سيقرر ذلك، سواء للسعودية أو أى مكان”.

وأتم حديثه قائلاً "أوسوريو تلقي جميع مستحقاته المالية من نادي الزمالك".