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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلمان ومسلسل.. حسين فهمى بثلاثة وجوه

حسين فهمى
حسين فهمى

يعيش الفنان حسين فهمى حالة من النشاط الفنى حيث يشارك فى ثلاثة أعمال فنية وهي فيلما “الملحد” و"الاسكندرانى" ومسلسل "البارون". 

 

ويواصل المخرج خالد يوسف تصوير فليمه الجديد “ الاسكندراني ” ، والذى يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب سنوات.

 

وبدأ حسين فهمى تصوير فيلم «الإسكندراني»  ويشارك في بطولته أحمد العوضى وزينة وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين ،والعمل من تاليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذى تم الاستعانة بعدد من الاعمال التى كتبها قبل وفاته ومنها فيلم الباب الأخضر.

 

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وتواجد صدي البلد داخل كواليس العمل ، حيث تم بناء ديكور ضخم لتصوير عدد من المشاهد التى تجمع بين الأبطال وعلي رأسهم أحمد العوضي وزينة وحسين فهمي.

 

كما يشارك حسين فهمى فى فيلم "الملحد" حيث انتهى من تصوير العمل وكشف الفنان حسين فهمي كواليس فيلم الملحد المقرر عرضه قريبا، مؤكدا انه عمل مهم ويناقش قضية شائكة.

وقال حسين فهمي خلال لقائه مع عدسة موقع "صدى البلد": إنه يحب تقديم الأعمال التي لا تمر من ذهن الجمهور وتجعله مندهشا، والفيلم السينمائي جماله أن يخرج منه الجمهور ويتخانق على أفكاره".

 

وتابع حسين": الملحد عمل مهم جدا ويناقش قضية مطروحة في العالم كله وفي غاية الخطورة".

 

بينما انتهى حسين فهمى أيضا من تصوير مسلسل البارون العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، وقد انتهي صناعه من التصوير خلال الأيام لماضية، تمهيداً لبدء المونتاج للحاق بالعرض خلال شهر رمضان.

 

«عودة البارون» بطولة حسين فهمى، خالد سليم، إيهاب فهمى، نهال عنبر، الأردنى سارى أسعد، وربيع زيتون، واللبنانى آلان الزغبى، ريهام سعيد، وعلاء مرسى، وسامى مغاورى، وضياء المرغنى، وصبرى عبدالمنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، ظهور خاص لكل من اللبنانية رزان مغربى، والأردنى عبدالرحمن خضر، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.

الإسكندراني الفنان حسين فهمى المخرج خالد يوسف عودة البارون فيلم الملحد حسين فهمي

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