تركي آل الشيخ تدخل.. مفاجأة غير متوقعة في فيلم ولاد رزق 3

يعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.

تفاصيل هامة حول فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

ورصدت قناة العربية، مفاجآت قوية في فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، والذي شهد تدخل من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والذي كان بمثابة دافع قوي جدا للفنان أحمد عز، ولكل أبطال الفيلم، والذي ينتظر الكثير طرحه في دور العرض السينمائية بعد الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وجاء في تقرير قناة العربية، أن الفنان أحمد عز تلقى دفعة قوية برفقة أبطال الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وذلك بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مشاركة الفيلم في موسم الرياض الجديد وذلك بمبلغ يُقدر بـ 3 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن رئيس هيئة الترفيه قال إن الفيلم من المقرر عرضه في عام 2024، وسيتم تصويره في مدينة البوليفارد، وسيعرض في دور العرض السينمائية السعودية، بجانب مميزات تسويقية عديدة مع دور السينمات.

وثمن تركي آل الشيخ دور الفنان أحمد عز في جولات موسم الرياض قائلا: "أحمد عز تعب معانا كثيرا، ونحن نقدر من يقدرنا، وتم تنصيبه واجهة وسفيرا لموسم الرياض في الشرق الأوسط مع كريستيانو رونالدو سفير الموسم في أوروبا".

ولفت التقرير إلى أن الجزء الأول من فيلم ولاد رزق عام 2015 حقق نجاحا كبيرا، ووصلت إيراداته لـ 37 مليون جنيه في رقم قياسي وقتها، بينما حقق الجزء الثاني عام 2014 إيرادات نحو 104 مليون جنيه، في إيرادات مميزة أيضا للفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية من أجل الدخول في جزء ثالث من الفيلم خلال الفترة الحالية.