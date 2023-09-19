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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

شاهيناز
شاهيناز

كشفت الفنانة شاهيناز عن أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 

وبدت شاهيناز بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت ملابس جريئة مكشوفة البطن، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.
 

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " دندنة"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بأيام قليلة. 

 

الأغنية من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع ادم حسين  مستشار إعلامي للمطربة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث اعمال شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان و اغنية قلبي بيدلع و أغنية رنلي رنه

ويقول مطلع الأغنية 
دندنه ع الهادي
بتلمس قلبي وكياني
وبطير في العالي
والف الدنيا في مكاني
في حالة جميلة وخداني
وسامعه كمنجات
لا ده كده مش عادي
جديد احساسي ده عليا
لو عدى قصادي 
بيخطف قلبي وعنيا
ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات
واللا.. دندنه. 

IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_١٦٥٦٣٣
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_١٦٥٦٣٣

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