عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تأثير شرب القهوة على الريق.. وبهذه الحيلة تتجنب الأضرار

القهوة
القهوة

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول القهوة على الريق قبل فعل أى شئ في الصباح لاستعادة النشاط والتركيز بسرعة

وفقا لما جاء في موقعfoodnetwork نعرض لكم تاثير تناول القهوة على الريق على الجسم وافضل توقيت لاحتسائها

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعها

هل من الممكن شرب القهوة على معدة فارغة؟
ومن المعروف أن التأثير المنشط للقهوة يسرع عملية الهضم، مما يساهم في الاعتقاد بأن شربها دون طعام يمكن أن يكون ضارا وانتشرت شائعات حول الأضرار التي يمكن أن يحدثها شرب القهوة على معدة فارغة، بما في ذلك القرحة وتهيج المعدة. 

ويشير بنجامين ليبوهل، مدير الأبحاث السريرية في مركز أمراض الاضطرابات الهضمية بجامعة كولومبيا ، إلى أن المخاوف عفا عليها الزمن: "ليس من الخطورة شرب القهوة على معدة فارغة و منذ عقود مضت كان هناك قلق من أن القهوة يمكن أن تهيج بطانة المعدة والأمعاء، ولكن تبين لاحقا أن هذا ليس هو الحال، ولم يتم ربط استهلاك القهوة بتطور القرحة، لكن هذا لا يترك محبي القهوة في مأمن تمامًا، وفقًا لما ذكره ليبفول.

هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار وهو أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى امتصاص أسرع، وبالتالي تأثير بيولوجي أكبر لفنجان القهوة الخاص بك، مثل اليقظة (وهو أمر مرغوب فيه) والعصبية (التي قد لا تكون كذلك).

وفيما يتعلق بزيادة وقت الهضم، هناك بعض الحقيقة في ذلك ويشعر بعض الأشخاص أيضًا بالرغبة في التبرز بعد شرب القهوة (وهو أمر قد يكون مرغوبًا أو غير مرغوب فيه اعتمادًا على الظروف)، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المعدة الفارغة تؤثر على ذلك.

images.jpeg-1
images.jpeg-1

ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟
يمكن لعشاق القهوة وضع استراتيجية لمنع هذه التأثيرات وتوصي جيسيكا ليبوفيتس، اختصاصية التغذية المسجلة في مركز أمراض الاضطرابات الهضمية بجامعة كولومبيا، بتخصيص مشروب القهوة الخاص بك ليناسب جدولك الزمني بشكل أفضل وتقول: "إن الطريقة التي تشرب بها قهوتك يجب أن تكون فردية بناءً على جدولك الزمني وأسلوب حياتك وحساسيتك تجاه القهوة".

في النهاية، يحتاج شاربو القهوة إلى الاستماع إلى أجسادهم والتصرف وفقًا لذلك. ويضيف ليبوفيتس: "نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار شهيتك، وسرعة الهضم، وإمكانية الوصول إلى الحمام".

القهوة الاضطرابات الهضمية القهوة على الريق تهيج المعدة شرب القهوة على معدة فارغة شرب القهوة فنجان القهوة مشروب القهوة معدة فارغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

3 تحركات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. اعرف العلبة هتبقى بكام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

موضوعات متعلقة

أرخص طريقة لتوحيد لون البشرة.. 4 مكونات موجودة في منزلك

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

علاج تكيس المبايض.. تختلف الآنسة عن الحامل

تصيب معظم النساء .. اكتشف أعراض وأسباب متلازمة تكيس المبايض

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

ترشيحاتنا

صفة الرسول في التوراة.. يعفو ويغفر ويقيم الملة العوجاء

رايحلها لقى ابنها.. القصة الكاملة لجريمة عشيق الأم جامع القمامة في الجيزة

أمام الأمم المتحدة..العاهل الأردني: معاناة الشرق الأوسط مستمرة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية

بتوقيع ميسي.. زد يحقق فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري

عايزين يجوزوني ثري.. اعترافات فتاة عرضها أهلها للبيع على «الفيس»

بيان عاجل من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

بالبينك الملفت.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ