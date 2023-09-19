تأثير شرب القهوة على الريق.. وبهذه الحيلة تتجنب الأضرار

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول القهوة على الريق قبل فعل أى شئ في الصباح لاستعادة النشاط والتركيز بسرعة

وفقا لما جاء في موقعfoodnetwork نعرض لكم تاثير تناول القهوة على الريق على الجسم وافضل توقيت لاحتسائها

هل من الممكن شرب القهوة على معدة فارغة؟

ومن المعروف أن التأثير المنشط للقهوة يسرع عملية الهضم، مما يساهم في الاعتقاد بأن شربها دون طعام يمكن أن يكون ضارا وانتشرت شائعات حول الأضرار التي يمكن أن يحدثها شرب القهوة على معدة فارغة، بما في ذلك القرحة وتهيج المعدة.

ويشير بنجامين ليبوهل، مدير الأبحاث السريرية في مركز أمراض الاضطرابات الهضمية بجامعة كولومبيا ، إلى أن المخاوف عفا عليها الزمن: "ليس من الخطورة شرب القهوة على معدة فارغة و منذ عقود مضت كان هناك قلق من أن القهوة يمكن أن تهيج بطانة المعدة والأمعاء، ولكن تبين لاحقا أن هذا ليس هو الحال، ولم يتم ربط استهلاك القهوة بتطور القرحة، لكن هذا لا يترك محبي القهوة في مأمن تمامًا، وفقًا لما ذكره ليبفول.

هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار وهو أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى امتصاص أسرع، وبالتالي تأثير بيولوجي أكبر لفنجان القهوة الخاص بك، مثل اليقظة (وهو أمر مرغوب فيه) والعصبية (التي قد لا تكون كذلك).

وفيما يتعلق بزيادة وقت الهضم، هناك بعض الحقيقة في ذلك ويشعر بعض الأشخاص أيضًا بالرغبة في التبرز بعد شرب القهوة (وهو أمر قد يكون مرغوبًا أو غير مرغوب فيه اعتمادًا على الظروف)، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المعدة الفارغة تؤثر على ذلك.

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ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

يمكن لعشاق القهوة وضع استراتيجية لمنع هذه التأثيرات وتوصي جيسيكا ليبوفيتس، اختصاصية التغذية المسجلة في مركز أمراض الاضطرابات الهضمية بجامعة كولومبيا، بتخصيص مشروب القهوة الخاص بك ليناسب جدولك الزمني بشكل أفضل وتقول: "إن الطريقة التي تشرب بها قهوتك يجب أن تكون فردية بناءً على جدولك الزمني وأسلوب حياتك وحساسيتك تجاه القهوة".

في النهاية، يحتاج شاربو القهوة إلى الاستماع إلى أجسادهم والتصرف وفقًا لذلك. ويضيف ليبوفيتس: "نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار شهيتك، وسرعة الهضم، وإمكانية الوصول إلى الحمام".