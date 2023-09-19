هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

يا عينك يا جبايرك

يا تعبان المفازة

شرك حاضر تملي

و ضميرك في الاجازة

و ريقك سلسبيل

و نابك سن فيل

و تقتل القتيل

و تمشي في الجنازة

بمجرد علمي بهذه الجريمة استحضرني أغنية في مسلسل ريا وسكينة للموسيقار عمار الشريعي، مع مشاهد الجميلة عبلة كامل وهي تمثل واقعا بأن الفقر أجبرها علي عدم مراعاة العشرة والجيرة والعيش والملح ، وقتل جارتها فاطمة المخدمة زوجة الأسطي رمضان النجار لسرقة مشغولاتها الذهبية وغيرهن من نساء أخريات أكلن مع بعضهن عيش وملح، ليحدثني عقلي ويقول إليّ هذا الحد أصبحنا لهذه الدرجة وصلنا!

جريمة بشعة شهدتها قرية برطس بمركز أوسيم محافظة الجيزة يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 حيث لقيت سيدة في العقد السابع من عمرها تسمي زغلولة نصار مصرعها حيث استغل الجاني عمرو محمد القصاص ويبلغ من العمر 30 عاماً وهو جار لها الحائط في الحائط مثلما يقال !!! انقطاع التيار الكهربي واستخدم سلماً خشبياً وقام بالقفز داخل منزل زغلولة التي كانت تجلس في منزلها في الظلام الدامس تنتظر عودة التيار الكهربي مثلها مثل جميع سيدات القرية كانت لا تعلم إنها تمكث بجانب جار السوء الخائن.

وقام الجاني بتنفيذ جريمته البشعة حيث كتم أنفسها وتخلص منها بطريقة بشعة لتقع جثة هامدة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وتركها تسبح في دمائها مما أثار الذعر والرعب لأهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بعد العثور علي جثة زغلولة غارقة في دمائها بمنزلها بعد عودة التيار الكهربي الذي ظل منقطع لمدة ساعتين من الزمن مكنت الجاني من ارتكاب جريمته بسهولة ومع صدمة الرجال كونها إمرأة مسنة ماكثة في منزلها لا تأي أحد وعويل النساء وذعر الأطفال من بشاعة الجريمة مرددين من قتل زغلولة من قتل زغلولة ؟؟؟؟.

ولكن ومن المعروف وحتي النظرية الثابتة في عالم الجريمة تقول أنه لا توجد جريمة كاملة ولصعوبة إزهاق روح إنسان أصابت الجاني بحالة من الهلع بسبب قسوة التفاصيل بعد إنهاء حياة المجني عليها ومع انقطاع التيار الكهربي فقد ترك الدليل الذي أتاح لأجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه بمجرد معاينة المنازل المجاورة فقد ترك آثار دماء زغلولة علي سطح المنزل المجاور وبمجرد النظر إليّ المنزل وجد السلم الخشبي مستلقي علي الحائط الموازي لحائط المجني عليها زغلولة وتمت مداهمة المنزل من قبل قوات الأمن وتم العثور علي مشغولات زغلولة الذهبية والقبض علي الجاني الذي اعترف بارتكاب جريمته علي الفور وتم تحويل القضية للنيابة مركز أوسيم في محكمة تاج الدولة وجارٍ التحقيق.