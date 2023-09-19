اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين بأرمينيا احتجاجا على الأوضاع في ناجورنو كاراباخ

خرجت العديد من المظاهرات في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الأثنين، للاحتجاج على الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع قوات الأمن حول مبني مجلس الوزراء الأرميني.

ووفقا لوسائل الإعلان الأرمينية، قال أحد الناشطين للمتظاهرين: "لا تستسلموا للاستفزازات! لا تحاولوا اقتحام مبنى مجلس الوزراء!".

وشملت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول مبني مجلس الوزراء الأرميني، إلقاء الزجاجات على الشرطة، ومن جانبها حثت الشرطة الأرمينية المتظاهرين على التزام الهدوء والامتناع عن استخدام القوة.

اندلعت التوترات من جديد في إقليم ناجورنو كاراباخ اليوم، حيث أعلنت أذربيجان أنها بدأت "إجراءات عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

وقالت أرمينيا إنه لا توجد قوات أرمينية في ناجورنو كاراباخ، ووصفت الوضع بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

وتجمع سكان العاصمة الأرمينية خارج مبنى مجلس الوزراء الأرمني للاحتجاج، وألقوا اللوم فيما يحدث على قيادة البلاد بما في ذلك رئيس الوزراء نيكول باشينيان.