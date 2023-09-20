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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 20-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 نحو 2195 جنيه للبيع و 2215 جنيه للشراء وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023

وسجل سعر المشغولات الذهبية في ختام معاملات أمس بمقدار 25 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

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استقرار السعر

وشهدت  أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم  داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1881 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء

 

عيار 24


وسجل سعر عيار 24 نحو 2509 جنيه للبيع و 2531 جنيه للشراء 

 

عيار 14


ووصل سعر عيار 14 الأدني نحو 1463 جنيه للبيع و 1477 جنيه للشراء .

 

أوقية الذهب 


وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.02 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء

 

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.51 مليون جنيه للشراء و 2.531 مليون جنيه للبيع.


الذهب والثروة


ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.


سعر الذهب اليوم بالمصنعية


المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.


وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق.
 

ارتفاع في البورصات العالمية 


أكد هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه شهدنا اليوم ارتفاع على مستوى السعر العالمى للذهب،  وصل 1937 وبالتالي ارتفع السعر المحلي.

وقال هاني جيد، في تصريحات له أنه على الرغم من أن السعر المحلي منخفض مقارنة بالسعر العالمي، فأنه متوقع على نهاية العام أن نشهد ارتفاعات أخرى.

استقرار أسعار الذهب
وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر عيار 24 وصل إلى ما يقرب 2540 جنيه تقريبا، مؤكدا أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح للوافدين بإدخال الذهب بدون جمارك، أثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب.
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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