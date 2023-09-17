أخبار تهمك.. مفاجأة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد لـ الذهب

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأحد 17-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

القاهرة 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى



القاهرة 33 - 24

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية34 - 23

الغردقة37 -27

أسوان 39 - 27

سوهاج36 - 24

المنيا 35 - 22

هذه هي قيمة عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر

قدمت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2491 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2180 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17440 جنيها.

ثبات واستقرار بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية التي شهدت ثباتاً واستقراراً.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.21 جنيه للبيع، و 33.09 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.58 جنيه للبيع، و38.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.22 جنيه للبيع، و99.88 جنيه للشراء.