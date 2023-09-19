عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بأخلاق طلاب إندونيسيا الوافدين | صور

الوفد الأندونيسي
الوفد الأندونيسي في جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأخلاق وانضباط طلاب إندونيسيا الدارسين في كليات الجامعة: العربية، والشرعية، والعملية، جاء ذلك خلال استقباله لوفد إندونيسي بهدف التعاون في مجال اللغة العربية واللغة الإندونيسية. 

وضم الوفد كلا من أيندانج أمين الدين، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وتنمية اللغات، وأيوا لقمانا، رئيس الإدارة المركزية لتقوية وتمكين اللغة، وسواردي إيكا، مساعد رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، وميلي ساني، مساعدة رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، ومحمد يودي أنانتو، وتوفيق بودي، مساعدي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة المالية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، وسبحان جيلاني، وإروان مولانا، وفوزان مصطفى،  أعضاء مكتب المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الإندونيسي في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تولي طلاب إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر كل الرعاية والعناية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

18db5d82-3f91-4a4e-b3e6-7d8438b88b91
18db5d82-3f91-4a4e-b3e6-7d8438b88b91
747f2213-a7b5-4922-9c22-70f21f131b4d
747f2213-a7b5-4922-9c22-70f21f131b4d
ac0765ec-455e-42e4-b553-93fc3762ea15
ac0765ec-455e-42e4-b553-93fc3762ea15
ad0fa16c-b25e-4e57-b060-fb9b7bf5c710
ad0fa16c-b25e-4e57-b060-fb9b7bf5c710
رئيس جامعة الازهر اندونيسيا الدارسين كليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ