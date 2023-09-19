رئيس جامعة الأزهر يشيد بأخلاق طلاب إندونيسيا الوافدين | صور

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأخلاق وانضباط طلاب إندونيسيا الدارسين في كليات الجامعة: العربية، والشرعية، والعملية، جاء ذلك خلال استقباله لوفد إندونيسي بهدف التعاون في مجال اللغة العربية واللغة الإندونيسية.

وضم الوفد كلا من أيندانج أمين الدين، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وتنمية اللغات، وأيوا لقمانا، رئيس الإدارة المركزية لتقوية وتمكين اللغة، وسواردي إيكا، مساعد رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، وميلي ساني، مساعدة رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، ومحمد يودي أنانتو، وتوفيق بودي، مساعدي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة المالية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، وسبحان جيلاني، وإروان مولانا، وفوزان مصطفى، أعضاء مكتب المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الإندونيسي في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تولي طلاب إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر كل الرعاية والعناية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

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