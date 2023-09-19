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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مجنونة ولا مغرورة.. زينة تكشف عن رأيها في أعمالها الفنية| فيديو

زينة
زينة

كشفت الفنانة زينة عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد  قائلة:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري و أنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي وعاوزة الناس تقول رأيها .. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة .. بس بحاول أجتهد".

 

وقالت زينة إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اثنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته".  

 

 

 

فيلم الإسكندراني 

 

وتعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».


وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».


وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

زينة أحمد العوضى الإسكندراني الفنان احمد العوضي السينما المصرية

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