مستشار بالأكاديمية العسكرية يشرح تفاصيل ما تنفذه القوات المسلحة لإنقاذ ليبيا

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل جديدة عن عملية الجيش المصري في ليبيا لإغاثة وإنقاذ الشعب الليبي.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجيش المصري يقوم بأكبر عملية إخلاء خارج الحدود في ليبيا، كما أن العملية معقدة للغاية، لذا يعد عامل السرعة أمرا هاما، لإنقاذ حياة المتضررين في ليبيا.

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، أن المشاركين من الجيش المصري في عملية البحث مدربين على أعلى مستوى، موضحًا أن الطيران المصري يقدم ملحمة كبيرة في تقديم الخدمات الطبيعية، مشيرًا إلى أن وجود أطقم طبية على أعلى مستوى مدربة للتعامل مع الكوارث وتتعامل بصورة مميزة في ليبيا.



وتابع الحلبي، أن طائرة شينوك المصرية تقوم بنقل المساعدات الطبية وتقدم الدعم اللازم، كما أنها يمكنها أن تحمل 60 طن مساعدات من مواد غذائية وطبية، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء للمصابين، وما تقوم به القوات المسلحة عملية تدرس بكل المقاييس.

