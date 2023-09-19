عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشيخة تشهد صحوة علمية لتجديد الخطاب الدينى

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

تعقد المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى الدكتور عبد الهادى القصبى سلسلة من الندوات والمحاضرات تستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 10  من علماء الدين لإلقاء 20 محاضرة بواقع محاضرتين يوميا بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية وذلك فى إطار دور المشيخة التنويرى  لابناء الطرق والمصريين جميعا والطلبة الدارسين بجامعات مصر ومعاهدها المختلفة من مختلف دول العالم  صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل .

أضاف أن المشيخة خلال الشهور الماضية برئاسة الدكتور القصبى بدأت فى إجراء  هيكلة  وعدد من الإصلاحات و إنشاء العديد من القطاعات المختلفة لدعم رسالة التصوف السمح  وجاءت تلك المحاضرات  فى مبادئ العلوم الشرعية بحضور أكثر  من 100 مشارك بعد أن تقدم لحضور الندوة مجانا أكثر من 500 مشارك  مؤخرا  وتعد تلك الندوات نشاطا مميزا وأداءا متطورا للنبخة العامة للطرق الصوفية.


أعلن  قنديل  أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تكتفى بتلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية وسوف يعقبها سلسلة من الندوات والمحاضرات لكبار العلماء أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور على جمعة والدكتور محمد أبو هاشم والدكتور فتحى حجازى من عدة محاضرات تستهدف احياء وتبسيط العلوم الشرعية لجموع المصريين و أيضا هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات تتضمن محاضرات فى إدارة الأعمال لتحسين العمل الإدارى لأبناء الطرق الصوفية جميعا .

الصوفية عبد الهادى القصبى علماء الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

ترشيحاتنا

مدير الآثار الغارقة: أحلم باكتشاف مقبرتي الإسكندر الأكبر وكليوباترا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ