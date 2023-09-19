وزارة الري: ندعم دول حوض النيل في عدد كبير من المشروعات التنموية

‏قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ‏المساعدات التي نقوم بها لم تكن فقط لدولة جنوب السودان بل للقارة الإفريقية بالكامل وهذا ما تحرص عليه دائما الدولة المصرية ومصر تقدم العديد من المساعدات لدول حوض النيل منذ سنوات عديدة.

‏وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن مصر تقدم الدعم للعديد من دول حوض النيل في عدد كبير من المشروعات التنموية في إطار العلاقة الأخوية بيننا.



‏وأضاف الدكتور محمد غانم، نحن ندعم دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال إنشاء السدود والخزانات لتوفير مياه الشرب هناك.

‏ونوه نحن ندعم جنوب السودان في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضانات بالنسبة لمياه النيل وكذلك أماكن سقوط الأمطار.