مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي أجرى عملية زراعة شعر مؤخرا.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "عبد القادر أجرى عملية زراعة شعر مؤخرا وهي السبب وراء تجنب لعبه الكرة بالرأس".

كولر: الأهلي حقق مكاسب عديدة بالفوز على المصري

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة على حساب المصري، في أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف كولر: سعداء للغاية بالنتيجة والأداء. كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا مميزين للغاية، وحققنا نتيجة طيبة في بداية مشوار المنافسة على اللقب.

وأردف كولر: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على المصري، وبالتأكيد نسعى للبناء على ذلك، ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون.

وتابع أنه سعيد بالأداء الذي قدمه أكثر من لاعب بالفريق، خاصة إمام عاشور بتمريراته المميزة، فيما أشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست ما زال حديث عهد بالفريق، ويحتاج إلى المزيد من الوقت للانسجام بشكل أكبر، وأنه يثق بشدة في قدرته على تحقيق إضافة قوية مع الفريق.

وحقق الفريق الفوز على المصري برباعية نظيفة حملت توقيع رضا سليم ، وبيرسي تاو «هدفين» وكريم فؤاد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.