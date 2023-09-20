تطور خطير.. طائرات التحالف الدولي تنتهك الأجواء السورية 19 مرة خلال اليوم

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف 19 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوليت في بيان له، إن 4 أزواج من طائرات إف 35 وزوجين من طائرات إف 16 وزوجين من طائرات رافال المقاتلة، بالإضافة إلى 3 طائرات بدون طيار متعددة المهام من طراز إم كيو-1 سي، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف التي تعبر عبرها الخطوط الجوية الدولية"، لافتا إلى أن ذلك جري 19 مرة خلال اليوم.

وبحسب كوليت، تم الإبلاغ عن 18 انتهاكًا لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف بدون طيار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن "التحالف مستمر في خلق وضع خطير قد يتسبب في حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".