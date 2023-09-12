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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 مرات خلال اليوم.. طائرات التحالف الدولي تخترق المجال الجوي السوري

إف 35 أمريكية
إف 35 أمريكية

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف 10 مرات خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوليت، أن "ثلاثة أزواج من طائرات إف 35 وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز إف 16 تي، بالإضافة إلى طائرتين بدون طيار متعددة المهام من طراز إم كيو 1 سي، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، عشر مرات خلال النهار".

وبحسب كوليت، فقد تم الإبلاغ عن 14 انتهاكًا لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف بدون طيار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن "التحالف مستمر في خلق وضع خطير قد يتسبب في حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

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