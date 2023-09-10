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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث الأمم المتحدة يناشد استمرار الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا

صدى البلد

حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الأحد، الجهات المانحة على عدم خفض تمويلها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون في فقر وأن أكثر من نصف سكان البلاد يكافحون من أجل توفير الغذاء لأسرتهم.

مع تضاؤل دعم المانحين الدوليين، قامت وكالات الأمم المتحدة بتخفيض برامجها لسنوات بسبب تخفيضات الميزانية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 300 ألف مدني لقوا حتفهم خلال العقد الأول من الانتفاضة، في حين نزح نصف سكان ما قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، للصحفيين في دمشق عقب اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، إن الوضع داخل سوريا أصبح أسوأ مما كان عليه من الناحية الاقتصادية خلال ذروة الصراع.

قال بيدرسن: "لا يمكننا أن نقبل أن ينخفض التمويل المخصص لسوريا بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية".

لسنوات، تحاول الأمم المتحدة استئناف المحادثات المتوقفة للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا – بما في ذلك قيام ممثلي الحكومة السورية بإعادة كتابة الدستور مع وفد يمثل جماعات المعارضة.

قال بيدرسن: "بالنسبة لسوريا، بدون معالجة العواقب السياسية لهذه الأزمة، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة والمعاناة الإنسانية ستستمر أيضا".

سوريا آثار الأزمة الاقتصادية الحرب للأمم المتحدة

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