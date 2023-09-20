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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برعاية وزيرة الثقافة.. علي الحجار يُحيي احتفالية انتصارات أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية

علي الحجار وتامر
علي الحجار وتامر عبد المنعم

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.


وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.
 

ويُحيى المطرب على الحجار، حفلًا غنائيًا يوم 29 سبتمبر الجاري على مسرح ساقية الصاوي.. ومن المقرّر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا. 

ويشدو "الحجار" بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقرّر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 280 جنيهًا. 

وكان قد كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل أزمة حفله في مهرجان القلعة، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.

احتفالية اليوبيل الذهبي الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني الفنان تامر عبدالمنعم الفنان الكبير علي الحجار الفنان علي الحجار

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