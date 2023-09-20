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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

ياسمين صبري
ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

سعر فستان الفنانة ياسمين صبري

 
 

وقد ارتدت ياسمين صبري ، فستان قصير كت عريض ومكشوف من منطقة الصدر والظهر، وكان مزيج ما بين درجات اللون الابيض واللبني وواسع من الأسفل.
 

 

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وكانت فستان ياسمين صبري من ماركة temptation positano ، ووصل سعره إلى  918 ريال سعودي، اي ما يعادل 7561.43 جنية مصري.

 
 
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون الكشميري.

 
كما اختارت ياسمين صبري، أن تلم خصلات شعرها الطويل بعمله كحكة بتسريحة أنسيابية وناعمة.
 
ولم تتكلف ياسمين صبري، في إرتداء الإكسسورات، فقد اختارات بعض اللمسات البسيطة، لقد ارتدت قرطين واسورة باللون الذهبي.

 

ياسمين صبري
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