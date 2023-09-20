الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر له عواقب وخيمة

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من التدخل العسكري في النيجر، مؤكدًا أنه سيكون له تداعيات وخيمة على المنطقة.

وقال تبون خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "التدخل العسكري الأجنبي له عواقب خطيرة على النيجر والمنطقة ككل".

وأكد تبون تمسك الجزائر بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر بشكل سلمي، ورفضها اللجوء إلى القوة والتدخل العسكري الأجنبي في النيجر.

وتخضع الحكومة العسكرية في النيجر لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) منذ أن أطاح جنود الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.