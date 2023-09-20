لسه بيرتكب أخطاء.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك لازال يرتكب الأخطاء ولم يتعلم من الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه كان عليه الاعتماد على العائدين من الإعارة في لقاء أرتا سولار الجيبوتي ببطولة الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك كان الأفضل في الشوط الأول، ولكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، وكنت أتمنى أن يكون هناك انتفاضة للاعبين من أجل اسعاد الجماهير، ومواجهة بيراميدز مهمة للاعبين لاستعادة الثقة".

وأضاف: "أوسوريو عليه احتواء اللاعبين خصوصا في ظل الأزمات التي تحيط بالنادي ومنعه من قيد لاعبين وتصريحاته للصحف الإسبانية خطأ كبير من جانبه، ولكن أتمنى وجود استفاقة للاعبين في مصر أمام أرتا سولار والفوز بـ 4 أو 5 أهداف، ونسيان خسارة لقاء الذهاب في دور الـ32 بالكونفدرالية".

وأكمل: "البطولات الإفريقية تحتاج للخبرات، وكان يجب الاعتماد على محمود علاء، ويجب تجهيز اللاعبين فنيا، مع ضرورة العودة لطريقة لعب الزمالك الاساسية 4-2-3-1، وكل اللاعبين في الفريق تتألق بهذه الطريقة، لكن طريقة لعبه الحالية لا تناسب امكانيات اللاعبين ولا يستوعبون أفكاره".

وزاد: "لاعبي الزمالك عليهم إثبات قدراتهم وأنه يستحقون اللعب في نادٍ كبير، ويجب أن يجلس عبدالواحد السيد مدير الكرة، ورموز النادي مثل فاروق جعفر وحلمي طولان وحسن شحاتة مع اللاعبين ويشرح لهم قيمة النادي، وتحفيزهم للمرحلة المقبلة".

صلاح: مواجهة بيراميدز فرصة لاظهار معدن اللاعبين

وواصل صلاح: "مباراة بيراميدز فرصة للاعبين لابراز معدن الزمالكاوية، ويجب الاعتماد على (ولاد النادي) ومن تربوا داخل القلعة البيضاء، هناك عدد كبير من المدربين رحلوا عن النادي ولم يستطيعوا خدمته بالشكل المناسب، ومؤلم جدا أن يبتعد أبناء الزمالك عن ناديهم في فترات سابقة، كان يتم ابعادهم عن أي مناصب أو العمل في قطاع الناشئين، ولم يتم الحصول على رأيهم في أي أمور تخص الزمالك".

وأكد: "الزمالك قادر على الفوز بمباراة بيراميدز بشرط تخلي أوسوريو عن طريقته المعتادة، واللعب وفق امكانيات اللاعبين، ومواجهات الزمالك صعبة هذا الموسم، والمنافس يطمح في تحقيق نتائج قوية خصوصا بعدما احتل المركز الثاني في الموسم المقبل".

وحول تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة أرتا سولار في الإياب، قال: "محمد صبحي في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد، وعبدالشافي أو عبدالله في الجبهة اليسرى، وهناك لاعبين في وسط الملعب جيدين مثل دونجا وعمرو السيسي مع شيكابالا وزيزو وسيد نيمار في وسط الملعب، وسيف الجزيري. وأتمنى حضور الجماهير بقوة في تلك المباراة".

وأتم: "جمهور الزمالك سيكون له دور كبير في لقاء الإياب أمام أرتا سولار، وسبق وتعرضنا لمثل هذا الموقف في بطولات إفريقيا، وكان الجماهير هو أفضل دعم للاعبين والجهاز الفني، الزمالك بحاجة لجماهيره في لقاء العودة بكل تأكيد".