عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسه بيرتكب أخطاء.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك لازال يرتكب الأخطاء ولم يتعلم من الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه كان عليه الاعتماد على العائدين من الإعارة في لقاء أرتا سولار الجيبوتي ببطولة الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك كان الأفضل في الشوط الأول، ولكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، وكنت أتمنى أن يكون هناك انتفاضة للاعبين من أجل اسعاد الجماهير، ومواجهة بيراميدز مهمة للاعبين لاستعادة الثقة".

وأضاف: "أوسوريو عليه احتواء اللاعبين خصوصا في ظل الأزمات التي تحيط بالنادي ومنعه من قيد لاعبين وتصريحاته للصحف الإسبانية خطأ كبير من جانبه، ولكن أتمنى وجود استفاقة للاعبين في مصر أمام أرتا سولار والفوز بـ 4 أو 5 أهداف، ونسيان خسارة لقاء الذهاب في دور الـ32 بالكونفدرالية".

وأكمل: "البطولات الإفريقية تحتاج للخبرات، وكان يجب الاعتماد على محمود علاء، ويجب تجهيز اللاعبين فنيا، مع ضرورة العودة لطريقة لعب الزمالك الاساسية 4-2-3-1، وكل اللاعبين في الفريق تتألق بهذه الطريقة، لكن طريقة لعبه الحالية لا تناسب امكانيات اللاعبين ولا يستوعبون أفكاره".

وزاد: "لاعبي الزمالك عليهم إثبات قدراتهم وأنه يستحقون اللعب في نادٍ كبير، ويجب أن يجلس عبدالواحد السيد مدير الكرة، ورموز النادي مثل فاروق جعفر وحلمي طولان وحسن شحاتة مع اللاعبين ويشرح لهم قيمة النادي، وتحفيزهم للمرحلة المقبلة".

صلاح: مواجهة بيراميدز فرصة لاظهار معدن اللاعبين

وواصل صلاح: "مباراة بيراميدز فرصة للاعبين لابراز معدن الزمالكاوية، ويجب الاعتماد على (ولاد النادي) ومن تربوا داخل القلعة البيضاء، هناك عدد كبير من المدربين رحلوا عن النادي ولم يستطيعوا خدمته بالشكل المناسب، ومؤلم جدا أن يبتعد أبناء الزمالك عن ناديهم في فترات سابقة، كان يتم ابعادهم عن أي مناصب أو العمل في قطاع الناشئين، ولم يتم الحصول على رأيهم في أي أمور تخص الزمالك".

وأكد: "الزمالك قادر على الفوز بمباراة بيراميدز بشرط تخلي أوسوريو عن طريقته المعتادة، واللعب وفق امكانيات اللاعبين، ومواجهات الزمالك صعبة هذا الموسم، والمنافس يطمح في تحقيق نتائج قوية خصوصا بعدما احتل المركز الثاني في الموسم المقبل".

وحول تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة أرتا سولار في الإياب، قال: "محمد صبحي في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد، وعبدالشافي أو عبدالله في الجبهة اليسرى، وهناك لاعبين في وسط الملعب جيدين مثل دونجا وعمرو السيسي مع شيكابالا وزيزو وسيد نيمار في وسط الملعب، وسيف الجزيري. وأتمنى حضور الجماهير بقوة في تلك المباراة".

وأتم: "جمهور الزمالك سيكون له دور كبير في لقاء الإياب أمام أرتا سولار، وسبق وتعرضنا لمثل هذا الموقف في بطولات إفريقيا، وكان الجماهير هو أفضل دعم للاعبين والجهاز الفني، الزمالك بحاجة لجماهيره في لقاء العودة بكل تأكيد".

الزمالك محمد صلاح أوسوريو الكونفدرالية أرتا سولار الجيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

فيات تيبو بـ 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

ترشيحاتنا

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال مرسى مطروح اليوم .. وحقيقة وجود أضرار

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

طفرة كبيرة.. الزراعة: حجم الصادرات وصل 6.5 مليون طن العام الماضي |فيديو

40 %.. نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

انقطاع مفاجئ للكهرباء في تونس وأنباء عن انفجار بمحطة رادس.. ما الأمر؟

تعرف على أهم الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة وآليات حجزها.. الإسكان تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

هاني الناظر يفجّر مفاجأة عند تناول كوب شاي يوميًا في هذا التوقيت|تفاصيل

150 مليون دولار ترميم.. سائح يدمر تمثال "البورصة" الأثري

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ