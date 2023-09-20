الجمعة.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

يحيي المطرب وائل الفشنى يوم الجمعة المقبلة 22 سبتمبر حفلا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهً.

يستعد المطرب وائل الفشني لطرح أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن.

وتتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت الأقارب والأحباب، فضلًا عن أنها تقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق بأنه لن يدمر حياته فقط، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

ظهر الفنان وائل الفشني كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم.

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة، حيث أدى أحد الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة.

وقال وائل الفشنى: "صوتي وارثه من أمي وعيلة والدتي أصواتهم جميلة، وأنا بغني من عمر 5 سنين، وأنا صغير بحب الطبلة وبحب الإيقاع جدا، وأول ما جيت القاهرة كان نفسي أغني، ومكنش عندي الإمكانيات».

وأضاف: «بهاء سلطان اشتغلت معاه في فرقته وقعدت معاه فترة طويلة جدا، وأول واحد كنت معاه في فرقته، وكان نفسي أخش في الغناء».

وتابع: «أول واحد خلاني أغني هو فتحي سلامة، بحق ربنا هو أول واحد خلاني أدمج بين العزف والغنا، ولفينا كتير جدا وكان أول واحد خلاني أقف قدام المايك».

واستطرد: «وأنا بغني اتعرفت على الأستاذ أحمد الفيشاوي وهو صاحبي جدا وعشرة عمر، وعملت معاه كليب اسمه سيبوني أعيش وده أول كليب عملته معاه، وكانت تجربة حلوة أوي».