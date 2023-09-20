عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تواصل إغلاق معبر بيت حانون مع غزة.

وفى سياق متصل، قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقا في التقرير حول استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاما) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال شرق المدينة، إضافة إلى إصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة، من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.