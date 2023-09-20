تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
سعر الذهب اليوم
- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.
- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.
- أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.