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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«مستر إكس» و«العميل صفر» الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية

أحمد فهمي
أحمد فهمي

تمكن فيلم مستر إكس من التواجد ضمن قائمة الأعمال المصرية الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الماضي. 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

كما تواجد في القائمة ذاتها فيلم مصري آخر، وهو “العميل صفر”، والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني.

اكرم حسني احمد فهمي المملكة العربية السعودية امير شاهين هنا الزاهد واحمد فهمي حجاج عبد العظيم بيومي فؤاد فيلم مستر إكس مجدي عبد الغني محمد عبد الرحمن توتا مسرحية جوازة معفرتة مصطفى خاطر

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