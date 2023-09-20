دعاء المولود الجديد.. كلمات حصن بها النبي حفيديه الحسن والحسين

من رزقه الله بمولود جديد فعليه أن يحصنه بالأدعية والأذكار ويردد دعاء المولود الجديد، ليحفظه الله من كل حسد وعين، فقدوم مولود جديد يعد من المناسبات الهامة لدى أي زوجين كانا منتظرين مولودهما، فهناك روح جميلة ولدت لتضفي فرحة على حياتهما، ويستقبلان بهذه المناسبة المميزة التهاني من الأهل والأصدقاء والتي تشعرهما بتقديرهم له، ومن هذه التهاني أيضًا دعاء المولود الجديد ذكرًا كان أم أنثى.

دعاء المولود الجديد

«بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».

دعاء النبي لأحفاده الحسن والحسين

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما من التعويذات، ففي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

دعاء المولود الجديد

«أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الآخرة».

«اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».

«اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

دعاء المولود الجديد قصير

«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».

دعاء المولود الجديد الأنثى

«اللهم اكتب لها طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين، واجعلها يا الله من مواليد السعادة، ووفقها للبر والعبادة».

«أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامة، اللهم أعني على تربيتاه، وتأديبها، وبرها».

«اللهم اجعلنا وإياها من الموسع عليهم الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ بك، والمجازين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية».

«اللهم إني أحبها حبًا تجهله وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي لها وفقها ويسر أمرها، وأسعدها واحفظها، ولا تريني فيهم بأسًا يبكيني».

«اللهمّ إنّي أسألك لها قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهمّ حَبّب إليها الإيمان وزيّنه في قلبها، وكرّه إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الرّاشدين».

دعاء المولود الجديد ذكر

1- « بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».

2- « اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

3- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».

4- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».

5- « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».