كاتب صحفي: وصلنا 120 مليون طن هيدروجين أخضر في العالم بنهاية 2021

قال ‏الكاتب الصحفي أحمد رفعت ، إن الهيدروجين الأخضر هو طاقة نظيفة خالية من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي غير ملوثه للبيئة، وهي طاقة خفيفة شديدة التفاعل حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الموجودة في الوقود الآخر.

‏وتابع رفعت ، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن العالم يتجه نحو هذا التوجه لأن مع نهاية عام 2021 وصلنا الى حوالي 120 مليون طن هيدروجين أخضر في العالم بـ استثمارات تزيد عن 150 مليار دولار ومن المتوقع أن نصل إلى 600 مليار دولار استثمارات على مستوى العالم في الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.