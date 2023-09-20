خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية المقبلين على الحياة الجامعية| وأهم التعليمات للتكيف معها

خبراء تعليم:



-إدارة الوقت جيدًا

-تحديد الأهداف الأكاديمية والمهنية بوضوح

-البحث عن البرامج والتخصصات المتاحة والمقررات التي تهمك وتتوافق مع أهدافك في الجامعة

-الاستعداد لتكون الجامعة تحديًا جديدًا من ناحية البيئة والأسلوب التعليمي وتطوير مهارات التعلم الذاتي

-بناء صداقات وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي

تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياة الشباب، حيث يتخذون قرارات تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني وللطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني، فإن هذه المرحلة تشكل تحديًا جديدًا يحتاج إلى التكيف والتحضير الجيد، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض النصائح الهامة من خبراء التعليم للطلاب الجدد للنجاح والتفوق في في المرحلة الجامعية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المرحلة الجامعية تعد واحدة من أهم المراحل في حياة الطالب، حيث يبدأ في بناء أسس تعليمه وفهمه العلمي والفكري، لذلك تمثل هذه المرحلة لحظة حاسمة في مسيرة التعليم والنمو الشخصي، ويجب على الطلاب استغلالها بأقصى إمكاناتهم.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المرحلة الجامعية هي فرصة لبناء قاعدة علمية واكتساب تجارب قيمة، ويجب استغلها بالشكل الأمثل ويجب أن يكونوا مستعدين لاستكشاف عالم جديد من الفرص والإمكانيات، موضحًا إنها ليست مجرد مرحلة دراسية بل تمثل فترة من التحديات والتجارب الجديدة التي تشكل شخصيتك وتعدك لمستقبل مهني ناجح.

ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن لتحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة، ينصح بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، حيث تمنح هذه الأنشطة الطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والقيادية والتواصل مع زملائهم، وسيلة أيضًا لاكتشاف اهتمامات جديدة وبناء شبكة اجتماعية قوية.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن هذه المرحلة هي أيضًا فرصة لاستكشاف مسارات مهنية مختلفة وتحديد اتجاهاتك المستقبلية، ويجب الاستشارة مع خبراء أكاديميين ومهنيين للحصول على نصائح حول مسارك المهني واختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتك ومهاراتك.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن المرحلة الجامعية هي فرصة لبناء قاعدة علمية واكتساب تجارب قيمة، استغلها بالشكل الأمثل لإنها لحظة تحول تطلب التفكير والتخطيط الجديد، وفيما يلي بعض النصائح الهامة للطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني لتسهيل تكيفهم مع هذه المرحلة الجديدة:

تحديد الأهداف:

قبل البدء في الجامعة، حدد أهدافك الأكاديمية والمهنية بوضوح.

البحث عن المعلومات:

يجب البحث عن البرامج والتخصصات المتاحة في الجامعة والبحث عن المواد الدراسية والمقررات التي تهمك وتتوافق مع أهدافك.

الاستعداد للتغيير:

يمكن أن تكون الجامعة تحديًا جديدًا من ناحية البيئة والأسلوب التعليمي وتطوير مهارات التعلم الذاتي.

المشاركة الفعالة:

لا تكتفي بالحضور إلى المحاضرات فقط، بل يجب الانخراط في الأنشطة الطلابية والمجتمع الجامعي.

بناء صداقات وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي:

المرحلة الجامعية فرصة ثمينة لبناء صداقات وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المرحلة الجامعية تمثل بداية ملهمة ومليئة بالتحديات والفرص، موضحًا انه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني والدبلومات الفنية، فإن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة مليئة بالتحديات والفرص، لأنهم يخوضون تجربة جامعية مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه في المراحل السابقة من تعليمهم، وهنا تكمن أهمية التكيف والتحضير الجيد لمواجهة هذه التحديات بكل ثقة.

وأوضح الخبير التربوي، أن الجامعة ليست مجرد مكان للحصول على شهادة جامعية، بل هي فرصة لتطوير الذات وبناء مستقبل واعد، مشيرًا إلى أنها تمثل منصة لاستكشاف اهتماماتهم واكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم، لهذا السبب يجب أن يكون طلاب الدبلومات الفنية علي استعدادًا جيدًا لاستغلال هذه الفرص بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك روح استكشافية واستعداد لاكتشاف أشياء جديدة، وذلك بالانضمام إلى الأنشطة الطلابية، والمشاركة في المجتمع الجامعي، مما يساعدك على بناء علاقات قوية واكتساب مهارات اجتماعية قيمة.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة استفادة الطلاب الجدد من المشورة من زملائهم والتعاون معهم في المشاريع الدراسية، كما ينبغي على الطلاب بناء علاقة طيبة مع أساتذتهم من خلال حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح المهمة للطلاب الجدد للنجاح في المرحلة الجامعية، وهي:

إدارة الوقت:

يجب بتطوير مهارات إدارة الوقت الجيدة، وقادرًا على تنظيم وقتك بفعالية.

البحث عن الدعم:

لا تتردد في طلب المساعدة، الجامعات تقدم خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب.

الاستفادة من الموارد:

المكتبات والمعامل والموارد الأخرى التي تقدمها الجامعات للاستفادة منها في الدراسة والبحوث.

الاستمتاع بالرحلة:

يجب معرفة أن هذه المرحلة هي فرصة لتوسيع المعرفة وتجربة أشياء جديدة.

ومن جانب اخر، قالت الدكتورة امل شمس الخبيرة التربوية، استاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير مهارات التخطيط وإدارة الوقت يعدان من أهم الأدوات التي يحتاجها الطلاب لضمان نجاحهم الأكاديمي والاستفادة القصوى من تجربتهم الجامعية، موضحًا إنها الوسيلة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم والنجاح في مساراتهم الأكاديمية، وبالتنظيم والتفكير الاستراتيجي يمكن للطلاب الاستمتاع بتجربتهم الجامعية والوصول إلى أقصى إمكانياتهم.

وأوضحت شمس ، أنه يجب على الطلاب تحديد أهدافهم الأكاديمية بوضوح، ما هي الدرجات التي يطمحون للحصول عليها، وهل تخطط للانخراط في مجال معين من سوق العمل؟ موضحًا أن هذه الأهداف ستساعدهم على تحديد أولوياتهم وتوجيه جهودهم نحو تحقيقها، واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشارت الخبيرة التربوية، بعد تحديد الأهداف يأتي دور تنظيم الوقت حيث يمكن للجداول الزمنية أو التقاويم أن تكون أدواتًا مفيدة لتسجيل المواعيد الدراسية والمشروعات والاختبارات، ويجب على الطلاب تقسيم وقتهم بشكل فعال بحيث يمكنهم التركيز على الأولويات ومراجعة المواد بانتظام.

وأكدت الدكتورة امل شمس، من المهم أن يخصص الطلاب وقتًا كافيًا للدراسة والمراجعة، يجب عليهم تجنب ترك الدروس والمشروعات حتى اللحظة الأخيرة، وبدلاً من ذلك، يمكنهم توزيع العمل على مدار الفصل الدراسي بشكل منتظم، علاوة على ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من تقنيات تنظيم الوقت مثل تحديد أوقات معينة للدراسة وتقليل التشتت وتجنب الانشغال بالأمور غير المهمة خلال فترات الدراسة.

وتابعت شمس، ان يعتبر الانخراط في الحياة الجامعية جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة.