كأس العالم للأندية.. أوجستي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إجنايت الأمريكي

عقد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، محاضرة فنية للاعبين، اليوم، قبل التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق «إجنايت الأمريكي»، في مستهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

وشرح أوجستي للاعبين، طريقة لعب المنافس، والخطة التي يعتمد عليها، واستعرض الجهاز الفني- من خلال لقطات الفيديو- أبرز لاعبي الفريق المنافس.

ويختتم الفريق، تدريباته، في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة» على صالة OCBC Arena والتي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10 دقائق.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم البعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.