نجوم الموسيقى العربية يتألقون في تقديم أعمال بليغ حمدى بالجمهورية

باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الجمهورية منها مالي ، ليلة من الليالي ، موعود ، الهوى هوايا ، اسمعوني ، حكايتي مع الزمان ، ميتى أشوفك ، بهية ، يا الخيزرانة .. أداء مريم ، زينة ، محمد متولي ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

الحدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان المتنوعة .