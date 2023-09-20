بحضور مصطفي مدبولي.. جامعة عين شمس توقع مذكرة شراكة مع 10 جهات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع.

وحضر التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتم توقيع مذكرة الشراكة بين كل من : "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مُممثلة في "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة" و"وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" و"المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة" و"مكتبة الإسكندرية" و"دار الكتب والوثائق القومية" و"جامعة عين شمس" و"جامعة القاهرة" و"جامعة الإسكندرية" وجامعة المنصورة" و"جامعة الأزهر".

ووقع على مذكرة الشراكة كل من الدكتور رضا حجازی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوی، رئيس "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، مُفوَضا عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع بـ"مكتبة الإسكندرية"، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية"، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق حسن، القائم بعمل جامعة "عين شمس"، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس "جامعة الإسكندرية"، والدكتورشريف يوسف خاطر، رئيس "جامعة المنصورة"، والدكتور سلامة داود، مُمثلًا عن "جامعة الأزهر".

وقال السفير، نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة، ومن ثَمّ تستهدف مذكرة الشراكة هذه من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية.

وأضاف ان المشروع يدعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة ((DAISY، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ومشروعها الخاص بتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز الوصول الي المعلومات في مصر.

وتقنية "DAISY" عبارة عن وسيلة رقمية لإتاحة المعلومات و المنشورات للأفراد المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقات مع النص المطبوع و قد تحتوي هذه الملفات على تسجيلات صوتية رقمية لكلام بشري أو اصطناعي ونص مُرَمَزْ ومجموعة من الملفات التي يمكن للآلة قراءتها لتخدم الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من خلال المطبوعات متعددة الوسائط.

جدير بالذكر انه تم دعم وتنفيذ المرحلة الأولي لهذا المشروع وذلك بالتعاون مع وكالة "جايكا" وكل من : "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"مكتبة الإسكندرية" و"الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية".

وقال "سعد"، إن مذكرة الشراكة تأتي بغرض التنسيق وتعزيز التعاون المصري الياباني لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين الوصول الي المعلومات في مصر بتقنية "DAISY".